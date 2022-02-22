【業績｜教育股】新東方中期轉蝕68億元　裁員、終止學習中心租賃致成本颷54%

▲ 新東方中期轉蝕68億元 裁員、終止學習中心租賃致成本颷54%

新東方 （09901） 公布，截至11月底止6個月，虧損8.8億美元（約68.35億港元），去年同期錄盈利2.3億美元（約17.83億港元）。新東方指，旗下全國所有學習中心已經停止再向幼兒園至九年級學生提供學科相關培訓服務，對上半年度業績造成重大不利影響。新東方港股全日跌4.5%，收報11.14元，美股於盤前則跌4.6%，報1.45美元。

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期內，淨營收19.7億美元，按年升5%。公司因終止多個學習中心租賃協議以及實行裁員計劃，所產生的相關支出令截至去年11月底止6個月的成本和費用增加。上半財年經營成本及開支總額為27億美元，按年大增53.9%。

另外，經營活動現金淨額由去年同期的8億美元轉為負10.7億美元。現金、現金等價物及受限制現金變動淨額為負5.8億美元，去年同期為17.3億元。

新東方指，將會繼續把重點資源轉向與K-9學科類培訓服務無關的教育產品及服務， 例如備考課程、成人語言培訓課程及教材，並將利用在過去積累的經營經驗、品牌知名 度和教育資源，探索其他商機。管理層會繼續竭盡全力調整公司營運及開拓新的增長動力。

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