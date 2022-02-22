【13號牌】證監再諮詢發牌規管公眾基金的存託人

▲ 【13號牌】證監再諮詢規管公眾基金的受託人和保管人

證監會2019年12月完成諮詢議引入新一類受規管活動（第13類受規管活動）的框架，規管證監會認可集體投資計劃的頂層受託人及保管人。證監會事隔兩年多公布諮詢總結，並擬再進一步諮詢實施細節﹐諮詢期至4月30日。

證監會2019年建議將認可集體投資計劃的存管人直接受到證監會監督，諮詢回應者普遍支持這項建議，其中一些回應者尋求證監釐清建議發牌範圍及操守規定，因此為落實有關制度而對附屬法例以及證監會的守則和指引作出的建議修訂，再次諮詢。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，第13類受規管活動的制度旨在規管存管人在保障集體投資計劃的資產及對計劃的運作進行監察方面的工作，有助加強本會對香港公眾基金的監管。新的監管框架與其他主要國際市場的制度相符，亦是證監會為致力發展香港成為提供全方位服務的國際資產管理中心而採取的重要舉措。

諮詢文件連結

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