【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點

2022年至2023年財政年度《財政預算案》將於明日公布，因應本港爆發第五波疫情，財政司司長陳茂波將首次採用視像形式宣讀預算案；而來自各行各業的專家學者，率先表達對最新一份預算案的看法，並就「庫房赤字」、「派糖」、「支援行業」以及「擴闊稅基」等4大方面，提出建議和看法。

關注點1：庫房再現赤字？

會計師事務所畢馬威中國預計，港府本財年（2021至2022年財政年度）將錄得370億元財赤，遠低原先估算的1,020億元，主要受惠土地相關收入勝預期，以及印花稅收入增加；而截至本財年度，畢馬威推算，港府財政儲備降至8,910億元，即相當於約15個月經常性開支。其稅務諮詢合夥人梁愛麗表示，港府未來財政年度的盈餘表現，取決於本港第五波疫情發展進展，惟目前仍政府實施嚴厲的社交距離措施，已導致經濟活動明顯放緩，若按照現時情況預測，料下年度或有較大機會持續財赤。

會計師事務所德勤中國亦預測本財政年度赤字為342億元，主因利得稅、薪俸稅收入較預期減少共約130億元，加上賣地收入減少200億元和港府開支增加600億元所致，估計2021至2022年財政年度全年錄得588億元盈餘，較港府預計的1,016億元的赤字數字，相差約1,600億元。

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關注點2：再推電子消費券？

畢馬威表示，港府需要逐步刺激經濟，並為復甦做好準備，建議向每名年齡介乎18歲至69歲的香港永久性居民發放新一輪5,000元的電子消費券，指定部分金額需用於特定行業如餐飲及消閒娛樂。

特許公認會計師公會（ACCA）則建議派發7,500元電子消費券，參考港府去年派發消費券，成功刺激本港經濟，並帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦

關注點3：加強疫下針對性的支援措施

畢馬威建議，港府推出新一輪針對性「保就業」計劃，針對受於疫情爆發以來，未見復甦行業的市民，並考慮為合資格企業提供「負稅率」措施，就2021至22財政年度，首60萬元稅務虧損提供一次性補貼。同時政府應考慮讓市民，延遲交暫繳薪俸稅，並在未來一個財年，寬減季度差餉，每個可徵差餉物業的季度寬減為2,000元。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝建議，港府推出稅務虧損結轉，允許企業將其稅務虧損抵銷往年應評稅利潤。他指出，有關安排符合經濟合作與發展組織為應對稅基侵蝕，及利潤轉移而制定的新方案（BEPS 2.0），亦和其他地方看齊。

德勤中國建議，在稅務寬減和紓緩措施方面，可寬減2021至22年度，100%薪俸稅及個人入息課稅，上限為3萬元；另為自住居所提供租金薪俸稅扣除，上限每年10萬元。同時會計所提議，將自願醫保最高扣稅額至每年1萬元，調升幅度為25%，而合資格年金保費及可扣稅自願性供款的扣稅額增至10萬元，提高67%。

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關注點4：會否擴闊本港稅基制度

隨着國際稅務環境持續演變，畢馬威表示，港府應完善本港稅制，例如向在港設立區域總部的企業，以減半利得稅稅率徵稅，即8.25%，以吸引外商到港投資，以保持競爭力。

同時，畢馬威看好家族辦公室為本港經濟帶來機遇，故提議當局擴大現行的基金稅務豁免制度，並可簡化遷冊程序，以吸引海外家族辦公室遷移至香港。

香港政府在2021年8月上調股票印花稅，德勤中國認為，由於印花稅是交易股票成本的主要考量，故未來要繼續吸引更多公司來港上市時，需再加強本港競爭力，所以建議港府要審慎考慮現行印花稅稅率對香港資本市場的競爭力的影響。

＊內容節錄自484期《iMoney》Foucs 。

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責任編輯：陳楚琨