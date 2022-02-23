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碧咸17歲細仔初登雜誌封面 想學阿媽做歌手

環球社會熱點 09:05 2022/02/23

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英國著名前球星碧咸婚後育有4名子女，其中細仔Cruz周日（20日）剛滿17歲生日，更首度成為英國時尚雜誌《i-D》封面人物。Cruz在專訪透露，正自學多種樂器，希望跟隨母親維多利亞步伐進軍樂壇。

Justin Bieber確診新冠肺炎 曾出席超級碗派對 【下一頁】

碧咸（David Beckham）細仔Cruz接受時尚雜誌《i-D》專訪，詳談其對音樂的興趣及希望跟隨維多利亞（Victoria Beckham）步伐，發展音樂事業。

Cruz於專訪透露，有與Justin Bieber的音樂人Poo Bear合作，曾一起進入錄音室錄歌，而且亦自學各種樂器，甚至學識用曼陀林（Mandolin）彈奏自己所作的歌曲，保持耐性裝備自己，等待發展機會。

Cruz曾反思自己究竟喜歡足球還是音樂，有段時間曾加入阿仙奴青年軍，但一段時間後，兜兜轉轉再接觸音樂，才意識音樂是自己最愛、最想做的事。

周日踏入17歲的Cruz原來是美國女歌手Billie Eilish超級粉絲，維多利亞在Instagram分享慶祝生日的影片，10歲幼女Harper Seven將貼滿Billie Eilish照片的生日蛋糕捧到Cruz面前，Cruz興奮與蛋糕合照。

裸背變小提琴名作估價5500萬 料成史上最貴相片 【下一頁】

    點擊圖片放大
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Cruz首度登上《i-D》的「The Out Of Body」特刊封面，染了粉紅色頭的Cruz赤裸上身、露出結實肌肉，牛仔褲拉到腳踝位置，只身穿白色短褲。

Cruz周一（21日）在Instagram分享雜誌封面相，但網民卻認為只有16歲、未成年的Cruz半裸拍攝雜誌，是對未成年人性物化，批評不應讓未成年男女作出這些有暗示成分的姿勢。

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責任編輯：郭麗明

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