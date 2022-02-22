【科企監管】 傳螞蟻再遭監管部門調查 阿里巴巴股價曾挫5% 險破底

阿里巴巴（09988）持股的螞蟻集團自煞停上市計劃，一直受監管相關消息困擾。據外媒引述消息人士透露，中銀保監等多個監管部門近期要求其管轄機構，對截止上月底與螞蟻集團及其子公司、股東等在內的業務合作進行全面摸底，並盡快上報情況。受消息影響，阿里股價曾跌逾5％，再試108元低位，低見108.8元，收報111.4元，跌3%，成交額47.2億元。

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報道引述消息人士指，為當局迄今為止對與螞蟻的交易進行最徹底和最廣泛的審查，並表示這些機構被告知必須盡快報告調查結果，惟該消息人士指，目前尚不清楚此次摸底工作的原因和目的，也不清楚是否會引發監管機構採取任何後續行動。

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記者：郭秀慧