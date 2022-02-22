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【職場文化】混合工作管理策略　僱主兩年內轉變招聘要求

商業 19:08 2022/02/22

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疫情持續兩年，全球愈來愈多企業實行在家工作（WFH）或混合工作模式（Hybrid work）。據網上人力資源網站《humanresourcesonline》引述思科混合工作指數報告顯示，超過86％受訪公司未來兩年內需要擴大招聘人員標準。

【職場文化】積極聘用自由工作者　可解決員工短缺問題

報道指出有 64% 的受訪者表示，工作地方在家或在辦公室，或更具彈性，是員工決定留下還是離職的因素之一。面對疫情後新常態，日後的部份企業或組織的工作模式可能以全面的遙距方式進行。

報告中提及企業管理人現時要應付更多混合工作模式下的問題，包括：1.設計好混合工作需要及考慮員工偏好，讓不同工作模式能夠無縫接軌亦更靈活；2.結合以人為本的方式，幫助員工在混合工作模式下成長；3.關注每位員工，聆聽工作意見，量才而用，分配工作；4.發揮員工優勢及持開放態度，提高團隊信任度和透明度。

僱主模式招聘新思維
僱主管理及招聘想法也要變化，據調查報告顯示，86%公司預計在兩年內會擴大求職者的招聘要求，以求招募更多人手，當中：
50% 尋求聘請地區較偏遠的人員。
45% 考慮經驗較少的員工。
44% 願意考慮具備非行業經驗及非傳統技能的人員。
37% 考慮非大學學位的求職者。

【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃

辦公室工作少於3天
另外，報道亦分別對美洲、亞太及歐洲，中東及非洲等地區作調查，問到疫後在辦公室工作超過3天或以上的可能性，當中全球整體只有19%受訪者認為會一周在辦公室工作多於3天；美洲地區則更只有15%；亞太地區則有28%，歐洲、中東、非洲和俄羅斯則有20%。可見疫情令管理人及員工都改變了心態，更多人認為一星期5天都回辦公室工作是不切實際。

責任編輯：向頌勤

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