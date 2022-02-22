【二手樓價】豫豐花園兩房議價後513萬沽　持貨3年半微蝕9.8萬

疫市下二手市場再錄蝕讓。美聯物業鄧文俊表示，二手議價幅度擴闊，吸引首置客出動搵樓，該行新近促成一宗屯門豫豐花園成交，一個高層2房戶錄蝕讓，以513萬元售出。

剛成交單位為豫豐花園7座高層A室，實用面積362平方呎，，2房間隔，向東。鄧文俊稱，原業主月前叫價約540萬元放售單位，由於樓層較高、景觀開揚，加上價格相宜，吸引區內首置客洽商承接。雙方議價後，終以513萬元成交，折合實用呎價約14,171元。

資料顯示，原業主於2018年7月以約522.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕約9.8萬元。

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