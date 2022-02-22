【全城抗疫】宏利加強新冠肺炎保障措施　隔離、檢測、出現副作用都有得保

因應本地第五波疫情迅速蔓延，宏利繼早前延續「接種疫苗副作用特別保障」措施後，今日宣布就新冠疫情再推出2項延伸保障*，加強守護客戶健康。

由即日起至2022年6月30日，合資格的個人及團體醫療住院保單客戶，可享以下3項保障：

1.「 入住指定社區治療設施」接受相關治療之保障：

因應確診病人或被安排入住指定社區治療設施，宏利特將保單內的入住政府醫院普通病房之住院現金或每天現金保障（視情況而定），延伸至入住指定社區治療設施。如受保客戶不幸確診病，並於在2022年6月30日或之前，入住指定社區治療設施，宏利將提供入住政府醫院普通病房之住院現金或每天現金保障（視情況而定）。

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2.「2019冠狀病毒病」測試費用保障：

如受保客戶應醫院或日間手術中心之要求，並獲得主診醫生建議，在香港住院或接受日間手術前72小時內，於港府認可的化驗所進行測試，宏利將包括有關測試費用作保單內的醫院雜費/雜項開支賠償，每次賠償限額最高為2,500元，就每項「醫療服務」最多賠償1次。

3. 「接種疫苗副作用免費保障」：

如受保客戶因接種疫苗後出現不良反應，並於隨後的14日內於香港或澳門住院，將可獲得最多長達14日、每日800元的住院現金保障（只限1次住院）。

如受保客戶在住院前於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並獲得上述住院現金保障，將可同時獲得300元的住院前門診現金保障（最多1次）。

如受保客戶在接種疫苗出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

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隨著近日新冠病毒疫情迅速升溫，市民大眾對病毒檢測的需求急升，但購買測試劑對基層家庭構成經濟壓力。有見及此，宏利立即透過基督教家庭服務中心，向有即時需要的東九龍基層家庭捐贈1,000份新冠病毒快速測試劑，以解其燃眉之急。

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