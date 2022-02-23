【Britney Spears】傳收1.17億 將出版回憶錄

美國一代天后Britney Spears逾10年前因精神問題，被父親以監護人身分掌控財產，去年年底終正式結束。Britney Spears指父親濫用監護權使她失去正常生活，案件轟動一時。美國傳媒報道，Britney Spears已與出版商達成價值1,500萬美元（約1.17億港元）協議，出版講述涵蓋職業、生活及家庭的回憶錄。

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紐約郵報旗下的《Page Six》引述出版行業消息人士報道， 現年40歲的Britney Spears已與出版商Simon & Schuster達成協議， 出版回憶錄講述她過去職業、生活及家庭經歷。據報，Britney Spears回憶錄版權費高達1,500萬美元。消息人士指有多間出版商曾參與競投，是次為繼奧巴馬回憶錄後最大交易。

據報Britney Spears希望出版回憶錄，是因對今年1月時妹妹Jamie Lynn出版的回憶錄《Things I Should Have Said》內容感到憤怒。Britney Spears當時在社交平台Instagram中諷刺妹妹表示，恭喜書籍成為暢銷書，令許多人都看到妹妹在自己的事情上說謊及賺錢。Britney Spears更直呼妹妹全名並斥責對方是人渣（scum）。

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Britney Spears代表律師其後亦向Jamie Lynn發表聲明稱，Britney Spears將不再受家人欺負，對Jamie Lynn利用姐姐謀取金錢利益的行為感到震驚，未來不會容忍。Britney Spears近期亦一直暗示，有出版書籍的打算。

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責任編輯：李俊儀