【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹

BlackBerry作為第一代智能手機品牌，曾經風靡全球。但隨著其他手機品牌如蘋果（Apple）、三星（Samsung）的崛起，Blackberry逐漸失勢。BlackBerry早前更把商標使用權授權給初創企業OnwardMobility。然而，OnwardMobility今（22日）證實，其開發BlackBerry 5G手機的計畫正式結束。

BlackBerry最初於2016年將Blackberry智能手機的製造權出售給中國科技製造商 TCL。與TCL的授權期完結後，美國初創企業OnwardMobility在2020年8月獲得商標使用權，並宣布會推出首款支援5G且附有鍵盤的BlackBerry手機。

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然而，OnwardMobility今於官網上正式發表聲明，無法繼續開發帶有鍵盤的5G新手機，並且將結束營業，意味著BlackBerry 5G手機的計畫正式告吹。儘管OnwardMobility未有在聲明裏解釋關閉的原因，但據早前科技網站《CrackBerry》報道，BlackBerry已無意再參與手機生產相關的業務，所以向OnwardMobility收回商標使用權。

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事實上，BlackBerry早前以6億美元（約46億港元）出售涉及流動裝置、無線通訊和訊息相關的專利，並於上月停止支援BlackBerry 10、BlackBerry 7.1或更早的版本的設備。這次OnwardMobility的關閉代表著，BlackBerry將全面退出手機市場。

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責任編輯：吳嘉雯

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