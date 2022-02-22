【英國疫情】4月起檢測收費 民眾囤積檢測工具

英國首相約翰遜宣布放寬大部分防疫限制，強調未來抗疫將為個人責任，4月起更會停止提供免費檢測。部分英國民眾趁檢測尚未正式收費就囤積大批檢測工具，更有人在網上貼出囤積檢測工具的相片，而遭到網民批評濫用資源。

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英國民眾目前可以在藥房領取檢測工具，或通過政府網站免費預訂，而免費檢測計劃每月耗費 20億英鎊（約212億港元）公帑。

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約翰遜（Boris Johnson）周一（21日）於記者會上宣布，英格蘭當局4月1日將停止向公眾提供免費檢測，但少數高危群體及療養院工作人員將可繼續獲得免費快速測試。

據悉，每次檢測的費用將會介乎3至5英鎊（約32至53港元）之間。政府周一已開始修改檢測工具配送上限，限制最多每72小時而非每日預訂1包檢測工具。

政府宣布停止免費檢測後，政府網站上的檢測工具已被搶空，民眾也無法通過熱線預訂工具。

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有英國民眾在網上貼出他們囤積大量檢測工具的照片，其中一名網民更囤積了超過25包工具，表明自己已經為收費檢測做好準備。

英國劇作家兼學者Dan Rebellato也貼出一張照片，顯示他的辦公室內堆滿了檢測工具。他表示要定期進行新冠檢測來保障自己和學生，又稱他早知政府會取消免費檢測，所以不斷都有預訂檢測工具。

部分網民建議囤積者可以在4月起出售檢測工具，而威爾士和蘇格蘭的檢測會維持免費，當地民眾更表示可以囤積部分檢測工具並寄給英格蘭的親友。

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責任編輯：鄭錦玲