【異動股】 憂俄烏局勢惡化 俄鋁急挫近19%

烏克蘭緊張局勢急劇惡化，俄羅斯總統簽署法令承認烏克蘭東部兩個親俄頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）武裝地區獨立，並派遣維和部隊前往兩地。受消息影響，與俄羅斯有關的俄鋁 （00486）股價裂口大瀉18.8%，低見6.18元，創去年9月新低，收報6.44元，成交額1.7萬元。

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俄烏關係急轉直下，陷入戰爭邊緣。美國總統拜登（Joe Biden）亦即時簽署行政命令，停止在兩個地區經濟活動，包括任何貿易或金錢往來。美國政府更表明，將宣布新的制裁，目前仍不確定相關措施內容。市場擔心美國新一波制裁措施，拖累在港上市的全球第3大鋁業公司俄鋁股價出現重挫。據報英國政府也將宣布制裁俄羅斯。

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記者：郭秀慧