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【美股焦點】摩通：雖然科技股近期大跌 但股價仍未夠便宜

股樓投資 19:46 2022/02/22

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摩根大通的分析師表示，以科技股為主的增長型股票雖然過去六個月大幅下跌，但股價仍然不便宜。

五家科技巨頭「FAANG」，年初至今股價均錄得跌幅，Facebook母公司Meta（FB）跌38%、Netflix（NFLX）跌35%、Google母公司Alphabet（GOOGL）跌10%、亞馬遜（AMZN）跌8.5%、蘋果（AAPL）下跌5.7%。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

分析師估計，自去年9月以來，科技公司股價累計平均跌幅為30%。雖然增長股股票最近走弱，但分析師認為仍未跌至便宜水平。相較之下，由於石油和金屬價格上漲，銀行與商品股今年仍有上漲空間，而且目前價格也不算昂貴。

另外，摩通預計債券孳息率在今年將繼續走高，預計美國10年期國庫券孳息今年底升至2.35厘，以及德國10年期國債孳息率0.5厘。兩款債券孳息目前分別是1.92厘及0.2厘。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對  【下一頁

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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