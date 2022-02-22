【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　

▲ 超過一半中小企受訪者表示，他們在過去12個月實行數碼化，以減少內部成本、促進生產力及接觸更多顧客。

數碼化轉型於近年成為各行各業的趨勢，昆士蘭保險香港最新的研究調查發現，香港中小企於這方面已取得重要進展。超過一半受訪者表示，他們在過去12個月實行數碼化，以減少內部成本、促進生產力及接觸更多顧客。比起傳統途徑，經電子商務所產生的收入比例已從2020年的35%，升至2021年的45%。

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近9成受訪者表示目前正採用數碼科技、或打算投放資源在數碼科技，維持2019年73%及2020年75%的增長趨勢。現時，企業數碼化的3大主要投資範疇分別是員工協作軟件、透過網絡及社交媒體進行市場推廣和電子商務 。

在顧客支出減少情况下提高銷售額

調查發現，對中小企而言，首要目標是在顧客支出減少的情况下提高銷售額，其次是獲取新客戶和保留現有客戶。另外，中小企對僱員招聘、培訓和挽留，以及物流及進出口問題抱有憂慮，反映他們專注於維持銷售表現及業務持續性。

此外，電子商務已成為中小企的重要銷售渠道，超過8成受訪者在網上買賣產品和服務。比起傳統途徑，他們的電子商務所產生的收入比例已從2020年的35%，上升至2021年的45%，並預計在未來12個月內攀升至接近5成。

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對網絡風險關注度大幅提升

雖然電子商務發展趨勢強勁，但中小企同時需面對各項挑戰，主要包括更大競爭、數據安全威脅和不斷上升的客戶期望。

亦因如此，中小企對網絡風險的關注度大幅提升，從2020年24%上升至2021年43%。採用不同的保障方式以減低網絡風險，包括軟件解決方案和僱員培訓。

由於網絡風險關注度上升，中小企對投保於欺詐和網上罪案的興趣亦有增加。約2成持有與網上客戶詐騙相關的保險，高於2020年的11%。很多中小企亦有投保於因僱員不誠實行為導致的金錢損失、網絡攻擊以及網絡敏感數據盜竊。

購買保險亦傾向數碼化

自疫情爆發以來，中小企變得更着重業務保障。調查發現，超過3成香港中小企自疫情以來購買了更多商業保險。主要保障範疇為業務財產損失、客戶欺詐、第三方金錢損失，以及僱員不誠實行為導致金錢損失。

除了在業務運作上進行數碼化，香港中小企在購買保險方面亦傾向數碼化。超過3成受訪者傾向從網上購買保險，尤其是團體人壽、因業務中斷所造成的收入損失，以及未經授權進入電腦系統所造成的收入損失。

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記者：李智美