【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」

▲ 有企業表示，在全民強制檢測正式實行時，將會以安排員工進行檢測為優先。（資料圖片）

本港第五波疫情尚未遏止，政府將於3月推出全民強制檢測，每名市民需按出生年份，預約三次核酸檢測；同時每日進行快速檢測。由於疫情爆發已有一段時間，不少企業已實行混合工作模式，有企業亦表示，將會以安排員工進行檢測為優先。

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香港中小企促進聯會會長會長林國雄認為，自第五波疫情爆發以來，港人已減少外出，如非必要亦不會逛街購物，「情況與禁足相差不多。」他又反映，在全民強制檢測正式實行前，大部分企業的員工若需要進行強制檢測，企業亦會如常支薪。故林估計，即使進行全民強制檢測，員工亦是分批進行檢測，相信對人力資源構成的壓大不大。

提前調動人手減影響

中小企玩具商「樂雅兒玩具」董事姚曉龍亦指，現時已按工作性質，安排部分部門員工在家工作，例如採購、設計等；而負責出貨、貨倉管理等員工仍需要到指定場所工作。近期該企已購買大批快速檢測套裝，予員工在上班前確保病毒檢測結果為陰性。如果員工為確診病人的密切接觸者，即使檢測結果為陰性，亦會安排額外病假，讓員工隔離。

因應現時的經驗，當全民強制檢測實行時，姚曉龍相信對公司營運有部分影響，將會以員工進行檢測為優先。即使員工在工作時間要進行政府檢測，亦會當如常工作。而他亦會安排由部門主管預先收集員工需到檢測的日期及時間，以盡快調動人手處理工作，盡量避免企業出現「真空狀態」。

籲政府提供補貼

該企亦已為禁足令準備工作方案，屆時所有零售門市亦會暫停營業。現時可在家工作的崗位則會如常工作，否則做會暫停工作，但如常支薪。姚曉龍認為，以香港的情況，全民強制檢測配合禁足7天，已能找到很多隱形患者，相信有效遏止疫情。但他希望政府可為企業提供租金及人工補貼，減輕財政壓力。

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記者：葉泳珊