  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」

商業 18:26 2022/02/22

分享：

有企業表示，在全民強制檢測正式實行時，將會以安排員工進行檢測為優先。（資料圖片）

本港第五波疫情尚未遏止，政府將於3月推出全民強制檢測，每名市民需按出生年份，預約三次核酸檢測；同時每日進行快速檢測。由於疫情爆發已有一段時間，不少企業已實行混合工作模式，有企業亦表示，將會以安排員工進行檢測為優先。

【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃

香港中小企促進聯會會長會長林國雄認為，自第五波疫情爆發以來，港人已減少外出，如非必要亦不會逛街購物，「情況與禁足相差不多。」他又反映，在全民強制檢測正式實行前，大部分企業的員工若需要進行強制檢測，企業亦會如常支薪。故林估計，即使進行全民強制檢測，員工亦是分批進行檢測，相信對人力資源構成的壓大不大。

提前調動人手減影響

中小企玩具商「樂雅兒玩具」董事姚曉龍亦指，現時已按工作性質，安排部分部門員工在家工作，例如採購、設計等；而負責出貨、貨倉管理等員工仍需要到指定場所工作。近期該企已購買大批快速檢測套裝，予員工在上班前確保病毒檢測結果為陰性。如果員工為確診病人的密切接觸者，即使檢測結果為陰性，亦會安排額外病假，讓員工隔離。

因應現時的經驗，當全民強制檢測實行時，姚曉龍相信對公司營運有部分影響，將會以員工進行檢測為優先。即使員工在工作時間要進行政府檢測，亦會當如常工作。而他亦會安排由部門主管預先收集員工需到檢測的日期及時間，以盡快調動人手處理工作，盡量避免企業出現「真空狀態」。

籲政府提供補貼

該企亦已為禁足令準備工作方案，屆時所有零售門市亦會暫停營業。現時可在家工作的崗位則會如常工作，否則做會暫停工作，但如常支薪。姚曉龍認為，以香港的情況，全民強制檢測配合禁足7天，已能找到很多隱形患者，相信有效遏止疫情。但他希望政府可為企業提供租金及人工補貼，減輕財政壓力。

【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機

【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升
今日
【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
今日
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
今日
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機
今日
【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機

你可能感興趣

【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升
今日 14:13
【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
今日 11:00
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
今日 17:46
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
強制檢測 病毒檢測 疫情 補貼 在家工作 香港 人力資源 採購 病假

下一篇文章

【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫抗疫基金】文化及康體活動人員可獲特惠金　活動取消可獲全額酬金
【防疫抗疫基金】文化及康體活動人員可獲特惠金　活動取消可獲全額酬金
【RCEP】香港已申請加入RCEP　加強15國貿易聯繫
【RCEP】香港已申請加入RCEP　加強15國貿易聯繫
【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝
【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款