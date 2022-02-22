▲ 【恒生業績】恒生去年總減值貸款升82% 梁永樂：主要涉及內地商業房企、六成減值貸款大部分有抵押品

恒生銀行 （0011） 去年底總減值貸款增加82%至104.29億元，升幅驚人。財務總監梁永樂解釋，減值貸款增加，主要涉及內地商業房地產公司客戶，非個人客戶，而且而總減值貸款當中，有60多億元是有抵押品，有27億元已進行第三階段撥備，餘下貸款則要經正常還款或收帳行為，以取回目前未撥備的款項。

他指出，一般情况下，若貸款延期還款或違約，恒生會將整項貸款劃分為減值貸款，即使到最終客戶還款而銀行沒受損失，也會照樣做，因此去年底總減值貸款雖大增，但整體風險可控。

港息走勢有延後效應

美國將於下月加息，行政總裁施穎茵指，市場預期今年美國加息5次，有利於利息收入，加息短期雖對本港樓價有影響，但若經濟持續復甦，有助抵銷有關影響。

梁永樂表示，港息走勢較美息有延後效應，恒生的美元組合淨利息收入佔約10%，港元組合則佔70%，故該行淨利息收益率較受港元息口走勢所影響，預期上半年外圍加息對港息上揚的誘因不大，故上半年淨利息收益率未必有太大增加，但下半年可能出現港息追上情況，屆時會逐步反映在淨利息收益率上，推高淨利息收入。

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