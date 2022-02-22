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【二手樓價】Park YOHO兩房半造價接連跌穿800萬　貼近純兩房單位

股樓投資 17:44 2022/02/22

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樓價持續回調，議價空間亦擴闊。中原地產王勤學表示，不少買家把握機會吸納平盤，元朗Park YOHO本月成交加快，累錄7宗成交，已超上月全月6宗紀錄，是區內本月暫時成交最多的屋苑。

王勤學指，Park YOHO近日接連錄得兩房連儲物房單位造價跌穿800萬元的成交，包括2A期Park YOHO Genova 12座低層D室，實用面積582平方呎，兩房連儲物房間隔，叫價780萬元，減至768萬元沽出，折合實用呎價13,196元。據悉，原業主於2017年7月以688.7萬元一手買入單位，持貨4年多，帳面獲利79.3萬元或12%。

另外，2B期Park YOHO Napoli 27B座中層D室，實用面積580平方呎，同屬兩房連儲物房間隔，新近亦以768萬元沽出，實用呎價13,241元。

王勤學指，同類單位之前造價一般超過800萬元，如本月初一宗同類成交亦要808萬元。上述兩宗成交均跌穿800萬元，造價與純兩房單位相若，本月兩宗純兩房戶造價分別為753萬元及760萬元。 

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撰文 : 謝昕蕎

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