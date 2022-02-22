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【業績｜紙業】玖龍紙業中期少賺逾3成　息9.8港仙　原料成本累毛利率跌逾7個百分點

股市 17:38 2022/02/22

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玖龍紙業中期少賺逾3成　息9.8港仙　原料成本累毛利率跌逾7個百分點

玖龍紙業 （02689） 公布截至去年12月底止6個月，純利為27.7億元（人民幣，下同），按年跌30.7%，倘不計及經營及融資活動的匯兌收益，純利則跌約34.6%至25.6億元，主因毛利率減少。玖紙擬派中期股息8分，相等於約9.8港仙。

期內，收入增加11.6%至約344.7億元。主要收入來源包裝紙業務的收入升15.3%，佔總收入約93.3%。銷量保持相對穩定並達到約840萬噸，較去年同期減少約1.6%，因中國銷量減少約20萬噸所帶動。

由於產品售價上升遠較原料成本增加慢，毛利率由去年同期的20.9%減少至約13.6%，按年跌7.3個百分點。

玖紙表示，集團位於重慶及成都合共530百萬平方米的下游包裝紙板新產能已投產，也通過收購取得位於泉州之包裝紙板產能9600萬平方米。截至去年底，造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1757萬噸；下游包裝廠總設計年產能約20億平方米。

擴產計劃方面，2021年起，中國不再容許廢紙進口，廢紙供應也處於緊張態勢，故集團落實了多個國內漿紙一體化項目計劃，部份項目最快於今年第二季完成。

玖紙全日微升0.3%，收報8.15港元。

相關文章：【玖龍紙業2689】玖龍紙業削股本溢價　料撥28億人幣至賬盈餘

港股 玖龍紙業（02689）

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