【陽光旅途@iM網欄】丹麥幸福指數高 哥本哈根童話地

上星期說到丹麥率先全球第一個完全取消防疫措施的國家，決定讓國民完全回復正常生活。無論對與錯，在勇敢嘗試這方面已經值得大家欣賞。因此今期打算介紹一下這個北歐小國。

說起丹麥，大家會聯想到什麼？第一個想到的會是藍罐曲奇？但其實丹麥還有很多東西是世界聞名的。好像從2012年開始的聯合國全球幸福指數中，丹麥每年均名列前三，還有數次排名第一。丹麥人的生活以追求以溫暖、舒適、享受與家人溫馨的時光為目標。所以丹麥的每週工作時間只有37小時，而且還享有5星期的有薪年假。很多公司都有彈性上班時間，可讓員工按照自己的生活模式來安排工作時間，也使父母容易參與孩子學校活動及照顧孩子。另外，政府亦提供普及的托兒及長者照顧服務，使婦女亦可安心的上班。不管是單身或已婚的人士都能夠在工作與生活中取得平衡，因此許多商店早上11時才營業，但下午5時就關門。在哥本哈根街頭，通常看到的車都是平價車居多，因為他們追求的並不是奢華的生活，反而會單車才是主流交通工具。在這樣的環境與價值觀的地方生活，難怪幸福指數這麼高。要感受丹麥人的這份優閒的生活態度，最好就到市區走走。

丹麥的教育也非常有名，主張培養學生的自主學習能力。不著重名次。不會要求學生背誦答案，反而往往都沒有給學生標準答案，是要引起學生的好奇心，自己尋找答案。他們的教育目標，不在培育精英尖子，而是培養學生有個人興趣與技能，同時學習與別人合作，發展自己的公民意識。因此，丹麥的人們都可按自己的喜好去找適合自己的工作。亦由於這種自由的思想，丹麥孕育了很多著名的設計師，其中傢俬設計尤其突出。

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還有一個也是世界最有名的童話作家安徒生就在這裡創作了舉世知名的童話故事，如《美人魚》、《醜小鴨》、《賣火的女孩》、《國王的新衣》等。在哥本哈根市區，可以有一兩天閒逛，如市政廳、斯楚格步行街、安徒生像等，當然一定要去看看地標的美人魚像，縱然有點失望。感覺和去布魯塞爾看到撒尿小童一樣！好像和想像有點距離。還有要到由兩岸色彩繽紛的房子組成的新港，既是哥本哈根的象徵，也是尋找海鮮美食的好地方。另外，喜歡啤酒的朋友一定有興趣去參觀嘉士伯博物館，可以看到很多珍貴的收藏。市區還有克里斯蒂安四世的行宮-羅森堡，可了解中世紀的皇族生活。哥本哈根所有景點都在步行距離！大家不妨慢慢去發掘！

如果有時間，還可以到市郊的另一個非常值得一遊的克倫堡，莎士比亞的名劇哈姆雷特發生背景地方就是克倫堡。在2000年就被列入世界文化遺產，是文藝復興時期很重要的城堡建築。在這個城堡的對岸，就是瑞典的赫爾辛堡。我之前就是參觀完克倫堡後直接前往瑞典繼續旅遊！

丹麥本身就是一個童話世界，人們生活在一個有夢想，舒適的國度，令人神往！

▲ 羅森堡

▲ 美人魚像

▲ 安徒生像

▲ 嘉士伯啤酒廠

▲ 市郊克倫堡

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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