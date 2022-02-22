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【HSBC滙豐業績】滙豐花紅池按年增3成至35億美元　CEO祈耀年獎金增近一倍

股市 17:07 2022/02/22

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【HSBC滙豐業績】滙豐花紅池按年增3成至35億美元　CEO祈耀年獎金增近一倍

HSBC滙豐 （00005） 去年業績改善，滙豐2021年度花紅資金池（variable pay pool）按年增加30%至34.95億美元，較2020年減少20%明顯改善。另外，滙豐去年底有約22萬名全職員工，按年少6000人，但較滙豐2020年定下3年策略目標20萬人多。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，不再定員工數字目標，並會因應財富管理等重點業務需求而增加人手。

祈耀年舉例，滙豐去年單在亞洲已增聘1000名前線銷售員工，未來會繼續投資亞洲財富管理和增加人手。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指出，由於預期全球都在爭奪投行和科技人才，集團薪金支出壓力增加，會循其他策略節省成本。

祈耀年、邵偉信去年獎金增約1倍

集團員工花紅增加，祈耀年、邵偉信去年花紅也明顯增加，祈耀年2021年固定薪酬微跌2%至328.3萬英鎊，而年度獎金（annual incentive）增99%至159萬英鎊，令總薪酬增18%至489.5萬英鎊（折合約5,186萬港元）。

邵偉信去年固定薪酬增7%至193.3萬英鎊，雖然年度獎金增1.2倍至97.8萬英鎊，但邵偉信加盟滙豐的年度補償減47%，全年總薪酬微跌1%至366.5萬英鎊（折合約3,883萬港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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