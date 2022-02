【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）

烏克蘭東部地區突然獲俄羅斯承認獨立,當地局勢再次緊張,入侵威脅繼續籠罩烏克蘭。烏克蘭一個電視台的政治辯論直播節目中,有親俄政客拒絕譴責普京連串軍事行動,當場被記者拳打腳踢,觀眾全程直擊失控場面。

烏克蘭電視台的政治辯論直播節目《言論自由》(Freedom of Speech),早前邀請多名嘉賓,包括親俄議員舒弗里奇(Nestor Shufrych)及記者布圖索夫(Yuriy Butusov),討論現時局勢。當舒弗里奇被問及俄總統普京(Vladimir Putin)是否罪犯及兇手,他拒絕回答問題,僅表示問題留給當局處理。

同場的烏克蘭前總統波羅申科(Petro Poroshenko)迅速抨擊他的言論,表示「看來這裡有俄羅斯特工」(There's a Russian agent right here in the studio)。

此時布圖索夫站起揮拳打舒弗里奇,後者站起反擊,二人在鏡頭前打成一團,布圖索夫用手臂纏住他,其他嘉賓紛要求他們停止打架,並上前拉開他們,然後繼續進行節目。

