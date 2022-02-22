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【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）

環球社會熱點 17:47 2022/02/22

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烏克蘭東部地區突然獲俄羅斯承認獨立，當地局勢再次緊張，入侵威脅繼續籠罩烏克蘭。烏克蘭一個電視台的政治辯論直播節目中，有親俄政客拒絕譴責普京連串軍事行動，當場被記者拳打腳踢，觀眾全程直擊失控場面。

美批俄維和行動「廢話」將實施新一輪制裁 【下一頁】

烏克蘭電視台的政治辯論直播節目《言論自由》（Freedom of Speech），早前邀請多名嘉賓，包括親俄議員舒弗里奇（Nestor Shufrych）及記者布圖索夫（Yuriy Butusov），討論現時局勢。當舒弗里奇被問及俄總統普京（Vladimir Putin）是否罪犯及兇手，他拒絕回答問題，僅表示問題留給當局處理。

普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家 【下一頁】

直播片段

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同場的烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）迅速抨擊他的言論，表示「看來這裡有俄羅斯特工」（There's a Russian agent right here in the studio）。

此時布圖索夫站起揮拳打舒弗里奇，後者站起反擊，二人在鏡頭前打成一團，布圖索夫用手臂纏住他，其他嘉賓紛要求他們停止打架，並上前拉開他們，然後繼續進行節目。

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責任編輯：郭麗明

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