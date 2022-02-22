【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢

本地外賣需求在疫情下愈來愈多。外送平台戶戶送今日公布一項調查，發現有65%受訪港人表示，希望控制自己的營養水平。更有70%受訪者稱，最關心身心健康。

是次《「知」味香港》調查，訪問了約3,000名顧客。有關28種不同菜式的看法，包括會否考慮或使用送餐服務訂購，以及不這樣做的原因。戶戶送發現本地的點餐次數錄得明顯增長，55%受訪港人表示，在過去一年訂購外賣的次數(包括外送及自取)有一定增加或明顯增加。

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港人在新的生活習慣和常態下，60%將外送服務視為必需品，並指出使用相關服務的主要原因是爲了留在室內。然而，53%對某些食物的特別渴求，促使他們選擇外送服務，而非在家煮食或堂食。因此，戶戶送認為餐廳在顧客有「渴求」時，及時為他們提供美食是業務增長的關鍵。

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港人買外賣 著重廚師廚藝水平

調查提及，港人網上訂餐時大多以味蕾為先。38%受訪者指出，在選餐時口味和味道最為重要。但也有其他選擇外賣的重要考慮因素（見表）。

港人選擇外賣的因素（可重複選擇） 因素 百分比（%） 能否滿足其特定的飲食要求 30 知道食物由專業廚師烹調 26 社交媒體的意見 20 廚師的廚藝水平 34

綜合上述因素並分析，由於很多香港人高度重視食物質素和廚藝水平，餐廳應該花費更多專注力在優質食材和食譜上，以保持本地市場的競爭力，贏得顧客歡心。

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事實上，香港人在疫情下最喜歡下廚，更有超過一半的受訪者同意或十分同意烹飪是他們的愛好。原因包括全球疫情令他們的日程變得更有彈性，52%香港人表示有更多空閒時間。與去年比較，超過43%的受訪者表示，他們更大機會自己下廚。戶戶送現時也提供生活百貨外送服務，預料該類別增長潛力不容忽視。

純素飲食興起 餐廳要如何應對？

此外，近年愈來多港人選擇純素飲食，也成為新趨勢。調查也進行有關研究，發現34%由於生理健康選擇純素飲食。有37%形容自己是純素食者、素食者、彈性素食者或海鮮素者。

當中，60%的香港家庭在過去一至兩年間，為實行素食的最大群體。很多沒有小孩的較年輕受訪者也表示，他們「一直」是素食者。

由於上述因素，戶戶送指出，全港的餐廳應該定期更新菜單，確保提供多種選擇，以滿足新興的飲食需求。

責任編輯：馬意文