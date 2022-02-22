【有相睇】險守300萬元！長情業主減價逾一成　318萬沽屯門私樓

疫情持續嚴峻，不少小業主減價出售單位，其中屯門「置樂三寶」之一的麗寶大廈以318萬元易手，險守300萬元關口。祥益地產龍超君說，麗寶大廈低層B室，實用面積248平方呎，一房間隔，原叫價350萬元，現以318萬元易手，累積減價42萬元，即或12%，實用呎價12,823元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨，料要花一筆翻新，但勝在價錢平。代理透露，新買家為外區租客，趁目前疫市置業，而上址將用作自住用途。

資料顯示，原業主於1990年以16萬元購入上址，現帳面賺312萬元，物業期內升值約18.9倍。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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