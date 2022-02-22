【有相睇】放盤兩個月自願減價吸客　駿景園靚裝三房累劈190萬　低市價近一成沽出

受疫情影響，多數放盤單位售價下調，有業主為沽貨套現大劈價，單位亦以低市價沽出。利嘉閣黃偉基表示，火炭駿景園11座低層F室，實用面積約974平方呎，三房套連工人套間隔，望內園池景。單位由去年12月放盤，原開價1,380萬，及後累減190萬元或約13.8%，最終以1,190萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,218元。

單位圖片（由代理提供）

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由代理提供的相片可見，單位內櫳企理。據悉，原業主於1996年5月，以約565.2萬元購入上述單位，持貨約25年，現轉手帳面獲利約642.8萬元，物業升值約1.1倍。

黃偉基補充，疫情愈見嚴重，原業主自放盤後多次減價，最終以低市價約8至10%獲承接。另外，屋苑現時有約148個單位放售，叫價由940萬元起。

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