  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】放盤兩個月自願減價吸客　駿景園靚裝三房累劈190萬　低市價近一成沽出

股樓投資 16:59 2022/02/22

分享：

受疫情影響，多數放盤單位售價下調，有業主為沽貨套現大劈價，單位亦以低市價沽出。利嘉閣黃偉基表示，火炭駿景園11座低層F室，實用面積約974平方呎，三房套連工人套間隔，望內園池景。單位由去年12月放盤，原開價1,380萬，及後累減190萬元或約13.8%，最終以1,190萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,218元。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

由代理提供的相片可見，單位內櫳企理。據悉，原業主於1996年5月，以約565.2萬元購入上述單位，持貨約25年，現轉手帳面獲利約642.8萬元，物業升值約1.1倍。

黃偉基補充，疫情愈見嚴重，原業主自放盤後多次減價，最終以低市價約8至10%獲承接。另外，屋苑現時有約148個單位放售，叫價由940萬元起。

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【名人沽貨】樂壇天后容祖兒蝕讓賣樓　1,025萬售曦巒帳面損手逾「1球」
2022/02/21
【名人沽貨】樂壇天后容祖兒蝕讓賣樓　1,025萬售曦巒帳面損手逾「1球」
【火速成交】一眼相中心水屋苑特色單位　買家漏夜講價終獲減88萬　蔚藍灣畔放盤4日即成交
2022/02/21
【火速成交】一眼相中心水屋苑特色單位　買家漏夜講價終獲減88萬　蔚藍灣畔放盤4日即成交
【置業故事】不想再奔波　為方便湊孫　買淘大花園予愛兒
今日
【置業故事】不想再奔波　為方便湊孫　買淘大花園予愛兒
【有相睇】投資者有效率　收樓兩日即租出單位　租金為同類單位近半年低位
今日
【有相睇】投資者有效率　收樓兩日即租出單位　租金為同類單位近半年低位

你可能感興趣

【名人沽貨】樂壇天后容祖兒蝕讓賣樓　1,025萬售曦巒帳面損手逾「1球」
17:41 2022/02/21
【名人沽貨】樂壇天后容祖兒蝕讓賣樓　1,025萬售曦巒帳面損手逾「1球」
【火速成交】一眼相中心水屋苑特色單位　買家漏夜講價終獲減88萬　蔚藍灣畔放盤4日即成交
18:53 2022/02/21
【火速成交】一眼相中心水屋苑特色單位　買家漏夜講價終獲減88萬　蔚藍灣畔放盤4日即成交
【置業故事】不想再奔波　為方便湊孫　買淘大花園予愛兒
今日 15:34
【置業故事】不想再奔波　為方便湊孫　買淘大花園予愛兒
私人屋苑 駿景園 利嘉閣 火炭

上一篇文章

【有相睇】險守300萬元！長情業主減價逾一成　318萬沽屯門私樓

下一篇文章

【騰訊700】騰訊再削電商業務 成立近兩年小鵝拼拼將停運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款