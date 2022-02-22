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【特朗普概念股】特朗普自創社交平台Truth Social上架旋即奪得美國App Store下載量冠軍

股市 16:57 2022/02/22

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【特朗普概念股】特朗普自創社交平台Truth Social上架旋即奪得美國App Store下載量冠軍

美國前總統特朗普（Donald Trump）自從被Twitter （美：TWTR）封殺後，決定自建社交平台Truth Social，Truth Social周日（20日）已在蘋果App Store 上架，根據市場分析機構Sensor Tower 實時數據，Truth Social上架後已連續兩日成為美國App Store下載量榜首，然而不乏新用戶反映在在註冊帳戶時遇到問題。

目前Truth Social只供蘋果iOS用戶使用，並將自動下載到已預購的用戶設備上。部分用戶表示在註冊帳戶時出現問題，甚至被添加到候補名單中，並顯示一條消息「由於需求量大，我們已將您列入候補名單。」。

特朗普被指發出煽動暴力信息 被Twitter封殺

特朗普被指控與2021 年 1 月 6 日美國國會大廈衝擊事件有關，多個平台稱特朗普發出煽動暴力的信息，Twitter、Facebook（美：FB）及Alphabet（美：GOOGL） 旗下YouTube封殺特朗普。

Truth Social母公司「特朗普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group，TMTG）由美國前共和黨眾議員努內斯（Devin Nunes）領導。努內斯週日接受訪問時稱，目標在3月底在美國全面投入營運。

Truth Social目標3月底美國全面投入營運 母企TMTG計劃SPAC上市

TMTG在去年10月發新聞稿稱，TMTG 計劃與SPAC票公司 Digital World Acquisition Corp （美：DWAC）合併在紐約上市，並將獲得 DWAC 在信託中持有的 2.93 億美元現金，前提是沒有 DWAC 股東贖回其股份。此外，TMTG 在 12 月從私人投資者那裡籌集了 10 億美元的承諾融資；在 DWAC 交易完成之前，公司無法動用這筆資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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記者：李哲毅

美股 谷歌（美：GOOGL） Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR）
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