【分析】地緣政治危機一定導致股市大跌？ 止蝕定買貨時機
股市 16:57 2022/02/22
俄羅斯和烏克蘭局勢極度緊張，戰爭陰霾下，全球金融市場顯著波動。一旦戰爭或入侵正式發生，虧損的股票應否「止蝕」， 還是購買黃金避險？
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俄烏衝突對股市的影響，可直接借鑒的，是2014年的上一次俄烏衝突，即俄羅斯入侵克里米亞的事件。當時，美國一度在克里米亞附近增派大量美軍，與佔領克里米亞的俄軍對峙，外界甚至憂慮會引發第三次世界大戰，但最終還是以經濟制裁告終。
至於在股市方面的影響，2014年的俄烏衝突，由惡化到消退的一個多月，股票市場反而漲了3%。再看近年一些地緣政治事件或大規模戰爭，對美股（標普500指數）的影響：
|日期
|事件
|1個月表現
|6個月表現
|12個月表現
|20/03/2003
|伊拉克戰爭
|2.2%
|17.4%
|28.4%
|11/09/2001
|九一一事件
|-0.2%
|6.7%
|-18.4%
|26/02/1993
|世貿爆炸案
|1.2%
|4.0%
|6.4%
|17/08/1991
|蘇聯政變
|0.0%
|7.0%
|8.9%
|17/01/1991
|波斯灣戰爭
|15.2%
|20.6%
|33.1%
有分析統計，在過去20多次的地緣政治事件中，平均一個半月時間，股市便會修復失地。
歷次能讓市場大跌的戰爭或衝突，大多是突發事件，因不確定性是市場最害怕的事情。俄烏衝突目前局勢仍然不明朗，但相對上已有較明顯的徵兆，隨著這些不確定性「落地」，可能反而是買貨的時機。
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