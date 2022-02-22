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【分析】地緣政治危機一定導致股市大跌？　止蝕定買貨時機

股市 16:57 2022/02/22

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俄羅斯和烏克蘭局勢極度緊張，戰爭陰霾下，全球金融市場顯著波動。一旦戰爭或入侵正式發生，虧損的股票應否「止蝕」， 還是購買黃金避險？

Omicron對港股有何影響？，【下一頁】

俄烏衝突對股市的影響，可直接借鑒的，是2014年的上一次俄烏衝突，即俄羅斯入侵克里米亞的事件。當時，美國一度在克里米亞附近增派大量美軍，與佔領克里米亞的俄軍對峙，外界甚至憂慮會引發第三次世界大戰，但最終還是以經濟制裁告終。

至於在股市方面的影響，2014年的俄烏衝突，由惡化到消退的一個多月，股票市場反而漲了3%。再看近年一些地緣政治事件或大規模戰爭，對美股（標普500指數）的影響：

日期 事件 1個月表現 6個月表現 12個月表現
20/03/2003 伊拉克戰爭 2.2% 17.4% 28.4%
11/09/2001 九一一事件 -0.2% 6.7% -18.4%
26/02/1993 世貿爆炸案 1.2% 4.0% 6.4%
17/08/1991 蘇聯政變 0.0% 7.0% 8.9%
17/01/1991 波斯灣戰爭 15.2% 20.6% 33.1%

有分析統計，在過去20多次的地緣政治事件中，平均一個半月時間，股市便會修復失地。

歷次能讓市場大跌的戰爭或衝突，大多是突發事件，因不確定性是市場最害怕的事情。俄烏衝突目前局勢仍然不明朗，但相對上已有較明顯的徵兆，隨著這些不確定性「落地」，可能反而是買貨的時機。

相關文章：【第五波疫情】彭博：中央建議港府考慮封鎖措施　包括採取有針對性的居家限制

【俄烏衝突】俄羅斯IRTS開盤挫一成後回穩　俄央行稱已準備好支持金融市場

美股 地緣政治 止蝕 烏克蘭 俄羅斯 標準普爾500指數
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