【南韓疫情】政府考慮視為風土病 連續兩日近10萬確診

南韓受新冠肺炎變種病毒Omicron影響，近期新增確診人數持續高企。南韓周二（22日）宣布周一（21日）新增近10萬宗確診個案，是南韓連續2日逼近10萬大關。南韓政府表示，當地新冠病毒正逐漸變成風土病。南韓指若Omicron死亡率保持較低水平，將對待其他普通傳染病般抗疫。

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南韓中央防疫對策部周二宣布，截至凌晨，當地前一日新增逾9.95萬宗確診個案，按日增加4,212宗，已是當地連續2日錄得近10萬宗新增確診。南韓防疫部門預料確診個案將繼續增加，或於下周一（28日）至下月22日期間達至巔峰，屆時或日增14.3萬至27萬宗。

南韓政府周二表示，當地新冠病毒正處於逐漸演變成風土病的初期階段。南韓表示，目前正觀察Omicron變種傳播風險，若其死亡率今後持續保持在較低水平，且能穩定控制感染風險，當局最終將如同對待其他普通傳染病般控制新冠疫情。

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南韓中央防疫對策部透露，目前當地Omicron變種死亡率及重症率分別為0.18%及0.38%。其中完成疫苗接種的60歲以下人士死亡率更接近於0，惟政府同時承認60歲以上長者及尚未接種疫苗人士死亡率相對較高。南韓當局考慮或對目前抗疫策略作出調整，集中降低高風險族群重症及死亡率，及增加為居家治療人士服務的人手。

南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊表示，當地正走向與Omicron共存模式，政府縮短隔離時間、收窄密切接觸者範圍等，是按恢復正常生活方向調整抗疫體系。政府未來將繼續調整策略，讓社區診所及醫院將在未來抗疫中發揮更大作用。

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責任編輯：李俊儀