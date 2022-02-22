  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】天然氣價格急升7%　分析歐洲對俄羅斯能源進口依賴有幾高？

股市 17:00 2022/02/22

分享：

俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，並將派遣「維和部隊」。這被視為結束該地區的和平談判，市場憂慮引發大規模戰爭，加劇能源供應問題，商品價格即出現異動，天然氣及油價颷升。

俄羅斯IRTS開盤挫一成後回穩，俄央行稱已準備好支持金融市場，歐美多國將公布制裁方案，看【下一頁】

荷蘭的天然氣交易量飆升了13%，天然氣期貨價格升逾7%。國際油價亦急升，紐約期油升3.7%，報每94.46美元，布蘭特期油升2.5%，報97.75美元。現貨金升穿1900美元，現報1909.96美元。

能源及商品企業與俄業務來往多

俄烏局勢急轉直下，歐美多國將睦續出台對俄羅斯的制裁措施，俄羅斯同樣或會反撲報復，中斷能源供應，對石油公司及商品交易公司的業務造成巨大影響，英國石油公司（BP）、埃克森美孚（ExxonMobil）、殼牌（Shell）、Glencore、Vitol及Trafigura均與俄羅斯有重要的業務來往。

據指，英國石油公司擁有俄羅斯最大的石油生產商Rosneft近五分之一的股份，競爭對手殼牌持有俄羅斯國有能源公司Gazprom的Sakhalin-2海上天然氣項目的27.5%。埃克森美孚也在俄羅斯經營了25 年，自 2005年以來一直在俄羅斯東部生產石油和天然氣，與兩家Rosneft附屬公司合作。

俄烏局勢影響美國加息步伐？3月加息50點子機會率大幅跌至13%，看【下一頁】

歐洲多國極為依賴俄方能源進口

另外，不少歐洲國家對俄羅斯的能源及天然氣進口依賴高。據《金融時報》引述的2020年數據顯示，歐盟對俄方能源進口依賴達60%，德國為67%，意大利達77%，西斑牙為75%、法國為47%、盧森堡及馬耳他達95%及97%。

俄方佔天然氣進口方面，於2020年，歐洲達38%、捷克共和國及拉脫維亞更是100%來自俄羅斯進口、匈牙利達95%，德國及意大利則達65%及43%。

在核心原材料方面，歐盟對俄方的依賴亦極高，例如在鈀（Palladium）的進口佔40%，釩（Vanadium）佔逾3成、磷酸岩（Phosphate rock）亦佔約2成。

相關文章：

【俄烏衝突】滴滴據報停止俄羅斯及哈薩克斯坦業務　3月4日起開始

經濟 石油 天然氣 期貨 商品 歐盟 俄羅斯 布蘭特期油 紐約期油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌逾400點　納指期貨跌逾2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌逾400點　納指期貨跌逾2%（不斷更新）
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【港股市況】恒生指數跌650點失守二萬四　滙豐績後跌逾3%、恒生大跌一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌650點失守二萬四　滙豐績後跌逾3%、恒生大跌一成（不斷更新）
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐午後挫逾3%　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐午後挫逾3%　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款