【俄烏衝突】天然氣價格急升7%　分析歐洲對俄羅斯能源進口依賴有幾高？

俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，並將派遣「維和部隊」。這被視為結束該地區的和平談判，市場憂慮引發大規模戰爭，加劇能源供應問題，商品價格即出現異動，天然氣及油價颷升。

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荷蘭的天然氣交易量飆升了13%，天然氣期貨價格升逾7%。國際油價亦急升，紐約期油升3.7%，報每94.46美元，布蘭特期油升2.5%，報97.75美元。現貨金升穿1900美元，現報1909.96美元。

能源及商品企業與俄業務來往多

俄烏局勢急轉直下，歐美多國將睦續出台對俄羅斯的制裁措施，俄羅斯同樣或會反撲報復，中斷能源供應，對石油公司及商品交易公司的業務造成巨大影響，英國石油公司（BP）、埃克森美孚（ExxonMobil）、殼牌（Shell）、Glencore、Vitol及Trafigura均與俄羅斯有重要的業務來往。

據指，英國石油公司擁有俄羅斯最大的石油生產商Rosneft近五分之一的股份，競爭對手殼牌持有俄羅斯國有能源公司Gazprom的Sakhalin-2海上天然氣項目的27.5%。埃克森美孚也在俄羅斯經營了25 年，自 2005年以來一直在俄羅斯東部生產石油和天然氣，與兩家Rosneft附屬公司合作。

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歐洲多國極為依賴俄方能源進口

另外，不少歐洲國家對俄羅斯的能源及天然氣進口依賴高。據《金融時報》引述的2020年數據顯示，歐盟對俄方能源進口依賴達60%，德國為67%，意大利達77%，西斑牙為75%、法國為47%、盧森堡及馬耳他達95%及97%。

俄方佔天然氣進口方面，於2020年，歐洲達38%、捷克共和國及拉脫維亞更是100%來自俄羅斯進口、匈牙利達95%，德國及意大利則達65%及43%。

在核心原材料方面，歐盟對俄方的依賴亦極高，例如在鈀（Palladium）的進口佔40%，釩（Vanadium）佔逾3成、磷酸岩（Phosphate rock）亦佔約2成。

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