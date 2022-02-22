  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新加坡疫情】有復常清晰路線 財長：有自信抗疫

環球社會熱點 16:52 2022/02/22

分享：

新加坡政府本周起將放寬新冠疫情限制措施，包括放寬聚會人數上限及工作場所的防疫要求。新加坡財長黃循財表示，抗疫戰略已為新加坡提供一條恢復正常生活的清晰路線，更表示新加坡有自信可應對Omicron浪潮。

【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針 【下一頁】

黃循財接受美媒CNBC訪問時表示，雖然新加坡目前每日或有多於2萬宗確診，感染人數仍處於破紀錄高位，但醫院深切治療部的情況仍受控。

他表示醫院及診所工作量固然仍很大，主要是照顧新冠患者，但重症個案始終不多。

黃循財表示如果醫院情況持續受控，當局確信一旦度過目前Omicron浪潮的高峰，就可採取決定性措施放寬防疫。

新加坡政府也正與科學家研究，新加坡是否需要推行第4針新冠疫苗接種計劃。

Omicron變種的亞變種BA.2被指傳染力更強，黃循財表示當局一直都有監測新變種病毒。他表示目前未見新變種傳入新加坡的跡象，但相信新變種遲早也可能傳入，當局必須做好準備。

【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測 【下一頁】

他坦言希望未來出現的新變種會較Omicron變種更溫和，屆時新加坡有條件相信疫情有望結束。但病毒變種速度變幻莫測，他表示仍不應排除更具威脅變種出現的可能性。

黃循財指新加坡的抗疫策略仍然是接種疫苗、加強劑及治療，稱即使出現新變種，新加坡應對疫情和變種的戰略仍為社會恢復正常生活提供明確路線。

新加坡截至本月20日，有92%人口接種最少1劑新冠疫苗；91%人口完成接種疫苗；66%人口已接種加強劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英超市貨車司機釀罷工 恐加劇供應鏈問題
今日
英超市貨車司機釀罷工 恐加劇供應鏈問題
【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針
今日
【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
今日
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
今日
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證
2022/02/21
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證

你可能感興趣

英超市貨車司機釀罷工 恐加劇供應鏈問題
今日 14:43
英超市貨車司機釀罷工 恐加劇供應鏈問題
【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針
今日 12:43
【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
今日 11:35
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
疫情 傳染病 治療 疫苗 新加坡 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

荷蘭連續5周向蘋果罰款4410萬 累積逾2.2億

下一篇文章

【烏克蘭】美批俄維和行動「廢話」將實施新一輪制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家
【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間17:00）
【烏克蘭】俄派兵維和烏東兩地區 日本加入制裁料針對芯片
【烏克蘭】俄派兵維和烏東兩地區 日本加入制裁料針對芯片
【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？
【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款