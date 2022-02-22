【新加坡疫情】有復常清晰路線 財長：有自信抗疫

新加坡政府本周起將放寬新冠疫情限制措施，包括放寬聚會人數上限及工作場所的防疫要求。新加坡財長黃循財表示，抗疫戰略已為新加坡提供一條恢復正常生活的清晰路線，更表示新加坡有自信可應對Omicron浪潮。

【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針 【下一頁】

黃循財接受美媒CNBC訪問時表示，雖然新加坡目前每日或有多於2萬宗確診，感染人數仍處於破紀錄高位，但醫院深切治療部的情況仍受控。

他表示醫院及診所工作量固然仍很大，主要是照顧新冠患者，但重症個案始終不多。

黃循財表示如果醫院情況持續受控，當局確信一旦度過目前Omicron浪潮的高峰，就可採取決定性措施放寬防疫。

新加坡政府也正與科學家研究，新加坡是否需要推行第4針新冠疫苗接種計劃。

Omicron變種的亞變種BA.2被指傳染力更強，黃循財表示當局一直都有監測新變種病毒。他表示目前未見新變種傳入新加坡的跡象，但相信新變種遲早也可能傳入，當局必須做好準備。

【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測 【下一頁】

他坦言希望未來出現的新變種會較Omicron變種更溫和，屆時新加坡有條件相信疫情有望結束。但病毒變種速度變幻莫測，他表示仍不應排除更具威脅變種出現的可能性。

黃循財指新加坡的抗疫策略仍然是接種疫苗、加強劑及治療，稱即使出現新變種，新加坡應對疫情和變種的戰略仍為社會恢復正常生活提供明確路線。

新加坡截至本月20日，有92%人口接種最少1劑新冠疫苗；91%人口完成接種疫苗；66%人口已接種加強劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲