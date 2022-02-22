【MPF】冠軍MPF基金今年升逾4% 重倉客逆市賺逾1.1萬元

▲ 晨星指今年MPF平均負回報0.25%，但港股基金逆巿升2.79%。

打工仔的血汗錢慘遇嚴寒痛擊，因晨星的最新統計，截至2月18日止，今年強積金（MPF）的整體回報累跌0.25%。如以積金局早前指，去年底人均帳戶的累積供款約25.8萬元，由此推斷，供款人首個半月平均蝕約645元。不過，專家提醒，即使面對俄烏危機兼本港慘受疫市重創，但成員毋須自亂陣腳，慌忙蝕本換馬，反而應危中取機，料內地股市及中資股較具抗跌力，而債券在加息周期也有配置價值。

事實上，年初至今MPF並非一面倒滿堂紅，中港股市MPF基金卻倒升，而港股MPF更是逆市奇葩，平均反彈2.79%。當中最標青是永明彩虹的富時強積金港股MPF基金，期內勁彈4.29%，以去年底人均帳戶的累積供款約25.8萬元計，一注獨買的重倉客勁賺逾1.1萬元；而友邦（AIA）、宏利 （00945） 、中銀保誠、滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 等旗下港股MPF也錄得正回報。

MPF營辦商 跌市穩袋163億收入【下一頁】

相反，去年網民猛呻「美股貴、港股廢」，今年卻大逆轉，今年表現最差是美股MPF基金，平均蝕4%，以去年底人均帳戶的累積供款計，重注的捧場客帳面慘蝕逾1萬元。

此外，花旗銀行發言人表示，該行並未持有MPF牌照，不能評論MPF資產。但業界指，大行對環球股債看法，甚具參考價值。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，市場近期憂慮主要是央行更進取傾向鷹派、以及地緣政治緊張局面升溫。因應宏觀環境變化，投資者有需要調整環球資產組合配置。股票方面，可考慮減持成熟市場中小型股份。不過，為了爭取可持續回報，建議繼續持有大型股，優質派息增長股、以及符合大趨勢發展的股份，當中包括網絡安全及金融科技行業等。

廖嘉豪又說，如果從地區看，中國股票仍具投資價值，環球主要地區普遍收緊貨幣政策，反觀內地有望放鬆，上半年仍有機會減息降準，料對中資股整體估值有支持。

問及加息周期需否棄債投股，但廖嘉豪認為，組合仍需配置環球債券，或可選擇性加大配置優質債，當中主要針對中年期的美國國債、以及高投資級別公司債券。這些固定收益領域的投資價值漸增，畢竟在聯儲局加息預期下，5年期美債的收益率於過去12個月已上漲了150個基點。況且，從另一個角度看，宏觀政策風險增加，近期美國經濟增長可能放緩，固定收益資產亦可重新獲考慮，重拾風險緩衝劑的傳統作用。

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廖嘉豪補充，對於有意進一步避險的投資者，黃金短線或繼續偏強，該行已將金價三個月的目標，升至每盎司1950美元。然而，中長線實際息率上升，金價或將回落。

另方面，全球緊盯美元及美息走向，廖嘉豪料美滙指數於3個月內見94.63，6個月到1年目標為95.26。他又預計，美國今年開始加息5次。

廖嘉豪表示，如果通脹繼續走強，那麼在連續會議上繼續加息爭議性或較少，這意味著2022年加息六次或七次25個基點並非不可能的結果。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪