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【網絡安全】NFT網上交易平台遭攻擊　HKCERT教路保護加密資產

科技 17:42 2022/02/22

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香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）為此提出5個建議，提醒用戶小心保護加密資產。

非同質化代幣（NFT）近年吸引不少人投資，同時也成為黑客攻擊的目標。NFT交易平台OpenSea日前疑出現釣魚詐騙（Phishing）電郵，成功盜取用戶200個NFT，價值約170萬美元（約1,300萬港元）。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）為此提出5個建議，提醒用戶小心保護加密資產。

【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊 損失逾1,300萬元

HKCERT早前已發出警告及展望，呼籲用戶要加倍提防日益猖獗的網絡釣魚攻擊，並預測加密貨幣及元宇宙相關技術將會是今年黑客的重點攻擊目標之一。HKCERT亦就網上交易平台遭攻擊的事件，提出5項建議，提醒用戶小心保護加密資產。

（1）切勿任意點擊或打開來歷不明的電郵、短訊或社交媒體內的超連結或附件； 
（2）使用瀏覽器標籤功能來儲存NFT平台網址，避免使用其他人發送的連結登入平台；
（3）簽署任何交易前，應小心核實所有資料，如有不明的資料，應提高警覺及向官方機構查證； 
（4）檢視自己的NFT授權，並撤銷過去有問題或是不確定用途的授權； 
（5）切勿向任何人披露加密貨幣錢包的恢復短語（Recovery phrase）。

【虛擬經濟】英國稅務機關首次扣押NFT 打擊虛擬經濟犯罪活動

【加密貨幣】加密貨幣彈跳QR Code廣告成大熱 比特幣作迎新優惠吸用戶

責任編輯：廖淑瑩

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