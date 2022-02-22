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【第五波疫情】工銀亞洲3分行有員工染疫　翠林分行今日起恢復營業

Hot Talk 16:40 2022/02/22

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【第五波疫情】工銀亞洲3分行均有員工確診　翠林分行今日起恢復營業

工銀亞洲宣布，3間分行均有員工確診感染新型冠狀病毒，該行已安排涉事3間分行進行徹底清潔及消毒，並要求該等分行之所有員工及曾與上述員工有密切接觸之員工接受病毒檢測，且需要在取得陰性檢測給果後方重返工作崗位。

工銀亞洲宣布，跑馬地分行一名員工於2月21 日（星期一）初步確診感染新型冠狀病毒，最後上班日期為2月18日（星期五）。該分行於今天（2月22日）起暫停營業直至另行通知。北角分行一名員工於2 月21 日（星期一）初步確診感染新型冠狀病毒。北角分行較早前已由2月5日（星期六）起暫停營業直至另行通知，該員工於分行最後服務客戶之日期為2月4日（星期五）。德福分行有一名員工於2月21日（星期一）初步確診感染新型冠狀病毒，最後上班日期為 2月16日（星期三）。該分行較早前已於2月17日（星期四）起暫停營業直至另行通知。

另外，位於新界屯門啓發徑8號城˙點地下GA號舖及1樓的屯門新墟分行亦暫停服務。

工銀亞洲暫停服務分行
分行 地址 最後上班日期
跑馬地分行 香港跑馬地景光街23 號 2月18日（星期五）
北角分行 香港北角英皇道 436-438 號地下 2月4日（星期五）
德福分行 九龍九龍灣德福廣場 P19-P20 號舖 2月16日（星期三）

另外，公司指因應疫情最新發展及客戶服務需求，翠林分行（地址：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城 5樓135號舖）由今天（2月22日）起恢復營業。

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