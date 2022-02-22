特朗普自創社交平台Truth Social上架 即登蘋果App Store下載量榜首

美國前總統特朗普（Donald Trump）自創的社交平台應用程式Truth Social 於周一（22日 ）在蘋果App Store推出，僅供iOS用戶使用，推出後數小時就登上美國地區App Store免費應用程序的下載量榜首。

Truth Social是由特朗普旗下的特朗普媒體與技術集團（TMTG）推出，由於下載人數踴躍，不少用戶在註冊帳戶時遇到問題，或被放到候補名單，未能註冊。該集團預計應用程序於3月底前至少在美國境內可全面投入使用。

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自去年1月6日美國國會山莊騷亂後，特朗普被各大社交平台封殺。後來，特朗普決定透過他旗下的TMTG創立的新的社交平台。TMTG在去年10月宣布，計劃與SPAC空殼公司 Digital World Acquisition Corp （美：DWAC）合併在紐約上市。

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責任編輯：黃苑筠