【蘋果動向】Apple Watch供應商換人做？　傳由立訊精密奪得

蘋果（Apple）去年傳出，因Apple Watch Series 7的製造供應商出現問題，而未能與iPhone 13系列同步開賣。為了避免相關問題，近日也傳出蘋果將轉換供應商，而立訊精密（Luxshare）正計畫籌集21.3億美元（約166億元港元），資助六個新項目，其中一個是可穿戴設備。外媒相信，此舉意味著立訊精密未來會涉足Apple Watch的生產。

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據《路透社》報道，立訊精密日前提交至深圳證券交易所的文件顯示，該企正尋求改善消費電子產品、智能汽車等下游應用領域的產能。據悉，立訊精密將投資的6個項目，包括智能穿戴設備、智能移動終端精密部件、新能源汽車高壓連接系統等生產線的建設。

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科技網站《9To5Mac》認為，立訊精密多年來一直與蘋果合作，曾參與iPhone、Macbook的生產線以及組裝AirPods。而這次六項的新投資，或代表該企將進一步涉足蘋果的供應鏈，並且未來有機會成為Apple Watch的新供應商。

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責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！