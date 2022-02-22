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【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元

股樓投資 16:44 2022/02/22

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5G Plan減價戰愈演愈烈，各電訊商紛紛推出優惠吸客。香港寬頻（01310）就以「仲捱貴Plan慢Plan？告別昂貴5G、慢速4G！」為宣傳口號，宣布再次推出全城勁抵5G計劃！

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

由即日起至5月31日，現有或新登記指定家居寬頻計劃客戶可享每月68元10GB 5G流動通訊計劃，超過首10GB，其後5Mbps任用數據，攜號轉台可享合約期內免18元行政費。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁】

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同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此外，香港寬頻全新5G計劃包括100元 HOME+電子優惠券及免費6個月網絡安全防護及防毒軟件HKBN SAFE（價值168元），客戶更可額外選擇登記24個月Disney+串流服務，並享6個月Disney+月費回贈。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，5G價格戰下最進取的一定是香港寬頻，為消費者製造更多著數！「我們進一步推出這個顛覆市場的『超抵』優惠，力證香港寬頻決心為全港帶來最大價值、最優惠的服務！客戶對隨時隨地欣賞串流影片、上下載大容量檔案的普及習慣，令網速需求大增。我們希望客戶可以用大眾化的數十元價錢享用5G極速流暢、低時延的網絡，加上包括網購平台HOME+及HKBN SAFE等禮遇，使通訊服務無間超值！」

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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5G股 5G 香港寬頻（01310） 港股

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