【大行點睇】麥格理料海底撈復甦路漫長　予「跑輸大市」評級

麥格理發表報告指，海底撈(06862)日前發盈警，料去年蝕約38億至45億元人民幣。剔除關店帶來的一次性損失後，仍有5億至6億元人民幣虧損，比預期大，預示著未來復甦之路仍然漫長。該行維持「跑輸大市」評級，目標價由13.4元略微提高至13.6港元，主要是為反映更高的收入假設。

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麥格理目前預計，海底撈2021財年將出現42億人民幣的虧損，之前預測為3,000萬元人民幣的虧損，與盈利預警一致，並將2022財年的盈利預期提高3.2%，以反映預期收入提升。

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