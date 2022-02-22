【藍籌新貴】中金料聯想及農夫山泉染藍　各獲被動資金流入逾1億美元

就恆生指數公司上周五(18日)公布半年度指數調整結果的成分股變化，中金指被動資金流入所需時間最多的聯想集團（00992）和農夫山泉（09633）預計均需要3.1天(料潛在被動資金流入1.04億及1.56億美元)，其次京東集團(09618) 、新鴻基地產(00016) 、阿里巴巴(09988) 、海底撈(06862) 、網易(09999) 和碧桂園服務(06098) ，預計需要0.2到0.5天不等

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此外，中金指恆生科技指數變動方面，料理想汽車、商湯和小鵬汽車的納入預計將帶來4,773萬美元、1.1億美元和2,961萬美元的被動資金流入，所需流入時間分別為2.8、1.7和0.5天。

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