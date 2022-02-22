【大行點睇】里昂料非國企物管股短期內強勁反彈　首選5大股份

里昂發表研究報告，指出在憧憬政策放寬的預期下，物業管理股年初至今表現跑贏，如塵埃落定，相信可觸發進一步的估值重評，而非國企物管股短期內或迎來強勁反彈。



該行指出，物管股去年業績的三大風險包括持續關聯交易放緩；關聯方應收賬款增加；削減中期目標，該行認為雅生活服務(03319) 、佳兆業美好(02168) 、融創服務(01516) 及新城悅服務(01755) 的風險最高。

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里昂偏好具有更高增長確定性和可持續性的物管股，首選碧桂園服務(06098) 、中海物業(02669) 、華潤萬象生活(01209) 、綠城服務(02869) 及保利物業(06049)。

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