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【有相睇】投資者有效率　收樓兩日即租出單位　租金為同類單位近半年低位

股樓投資 16:17 2022/02/22

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樓市前景未明，租金繼續下跌，不少人情願繼續租樓。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城10座低層F室，實用面積493平方呎，兩房間隔，向東南，日前收樓即將單位出租，月租叫價1.35萬元，放租僅兩日，即獲客洽詢，終減租500元，以月租1.3萬元租出，實用呎租26元，為同類單位近半年低位。

從代理提供的相片所見，單位內籠裝修企理。被問到近期市況，鍾家豪說，愉景新城暫錄10宗租賃成交，平均實用呎租約30元。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2021年11月以710萬元購入上址，以月租1.3萬元計，租金回報率約2.19厘。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 愉景新城 美聯物業

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