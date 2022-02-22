【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋

▲ 不過手機還未正式在香港上市，就有外國用戶踢爆試用Galaxy S22 Ultra時出現問題，而Google也未解釋相關原因。（三星官網）

三星（Samsung）上周四（17日）宣布，年度旗艦機Galaxy S22系列正式登陸香港，現時已開始接受預訂，並在3月4日公開發售。不過手機還未正式在香港上市，就有外國用戶踢爆試用Galaxy S22 Ultra時出現問題，而Google也未解釋相關原因。

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有網民於Reddit發文指，他們使用Galaxy S22 Ultra，看影片或者玩遊戲時，屏幕畫面會無故出現一條「紫色橫條紋」，持續數秒後便會消失。據悉，受影響的機款主要是配置三星自研Exynos 2200芯片的Galaxy S22 Ultra。而香港發售的Galaxy S22 Ultra則是使用高通（Qualcomm） Snapdragon 8 Gen 1芯片。

▲ 有網民於Reddit發文指，他們使用Galaxy S22 Ultra，看影片或者玩遊戲時，屏幕畫面會無故出現一條「紫色橫條紋」，持續數秒後便會消失。（圖源：Reddit用戶MasterSanTzu）

外媒9To5Google報道也提到，有機會是手機屏幕硬件顯示問題，或軟件在切換不同顯示模式時出現漏洞（Bug），而導致相關問題。但目前三星仍未回應相關投訴，也未解釋問題的成因。外媒指，若能證明是手機硬件問題的話，三星也許會跟以往一樣，大規模回收有問題的手機，以平息用戶不滿。

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責任編輯：黃顯晴

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