  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】九安醫療兩個月飊升11倍 為何被監管盯上？

股樓投資 16:01 2022/02/22

分享：

在深圳掛牌的九安醫療（深：002432）被內地媒體稱為「妖股」。無他，這隻股份在2021年11月8日至2022年1月18日期間，股價由6.39元（人民幣，下同）起步，一路漲至82.81元/股，期間累計上漲超過11倍，幅度實在驚人。最近惹來深圳交易所注意，下發監管函，觸發周二（22日）股價下跌5.5%，收報69.09元。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

據深交所消息，深交所向九安醫療下發的監管函稱，在連續股價異動期間，公司在互動易平台的答覆和刊載的投資者關系活動記錄表多次出現不準確和不完整的情形。上述行為違反相關規定。希望公司及全體董事、監事、高級管理人員汲取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次發生。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

例如，2021年12月1日，公司在互動易平台答覆投資者提問時稱，「截止目前，公司的新冠檢測試劑在Amazon美國網站銷售排名第一」。但2021年12月29日，公司在回復深交所關注函時稱，「Amazon美國的銷量排名是以日銷量和瞬時銷量相結合的綜合排名，且該排名會實時更新，不代表累計銷量情況」。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
九安醫療（深：002432） 深圳證券交易所 深圳 A股

上一篇文章

【房住不炒】上海寫字樓租賃市場復甦？ 租金近五年首現增長

下一篇文章

【Apple發布會】傳蘋果下月8日舉行春季發布會 料新款Mac或iPad將亮相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目
【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款