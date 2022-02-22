【A股布局】九安醫療兩個月飊升11倍 為何被監管盯上？

在深圳掛牌的九安醫療（深：002432）被內地媒體稱為「妖股」。無他，這隻股份在2021年11月8日至2022年1月18日期間，股價由6.39元（人民幣，下同）起步，一路漲至82.81元/股，期間累計上漲超過11倍，幅度實在驚人。最近惹來深圳交易所注意，下發監管函，觸發周二（22日）股價下跌5.5%，收報69.09元。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

據深交所消息，深交所向九安醫療下發的監管函稱，在連續股價異動期間，公司在互動易平台的答覆和刊載的投資者關系活動記錄表多次出現不準確和不完整的情形。上述行為違反相關規定。希望公司及全體董事、監事、高級管理人員汲取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次發生。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

例如，2021年12月1日，公司在互動易平台答覆投資者提問時稱，「截止目前，公司的新冠檢測試劑在Amazon美國網站銷售排名第一」。但2021年12月29日，公司在回復深交所關注函時稱，「Amazon美國的銷量排名是以日銷量和瞬時銷量相結合的綜合排名，且該排名會實時更新，不代表累計銷量情況」。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛