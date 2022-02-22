【港元定存】大行1年港元定存息最高1厘 發鈔行罕有加息搶長錢

▲ 大行帶頭加港元定存息，市料中小行被逼跟加。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

零售綠色債券下周二（3月1日）正式開賣，效法通脹掛鈎債券（iBond）有兩厘保底息，大行也趕乘加息快車，罕有上調港元定期存款息。專家預期，業界迎戰競敵綠債的競爭，甚至連發鈔行也應戰罕有加息搶長錢，遂料中小行再被逼跟加。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

昨天（21日）滙豐（HSBC）揭開本周的戰幔，調升半年期港元定存年息0.1厘，新息率至0.2厘，1年期息率更上調0.15厘，新報0.25厘。單以分行較多的大型銀行比併，目前6個月年息以工銀亞洲的0.7厘居首，但須300萬元才享最高特惠息；1年期息率則以星展的1厘稱王。

此外，若只以3間發鈔行的港元定存年息較量，渣打香港 （02888） 的半年期以0.5厘年息，跑贏滙豐的0.2厘；1年期息率則以滙豐的0.25厘稱霸發鈔行，而中銀香港 （02388） 旗下3個月、半年及1年港元定存年息皆報0.1厘。

一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）【下一頁】

另方面，最近合共有9間大小行調整港元定存年息，當中有8間齊加息。除了大新 （02356） 、交銀香港及滙豐齊於昨天加息外，上周加息者還有星展，勁加1年期存息0.15厘至重上1厘新關。南商微升半年期年息0.05厘，新息率報0.8厘。匯立（WeLab Bank）則新推4個月港元定存年息0.7厘，集友更全面加息。而富融（Fusion Bank）調升3個月年息至0.7厘。相反，招商永隆加完又減，今天微削3個月及半年港元定存年息0.05厘，分別報0.45厘和0.65厘。

專家料業界追趕加息快車道，畢竟本港飽受內外夾擊，疫情惡化兼且俄烏政局危機，遂令銀行高息吸存，冀力搶避險閒資。

總覽大小行港元定存息率，目前冠絕全城的超高息是集友7天年息享5.8厘，優惠將於下周一（2月28日）到期，其門檻僅須等值5萬港元，以上限500萬元計，7天短存料速賺約5500元利息，但未扣除先把人民幣兌換為港元的買賣差價。

1年人民幣定存息最高2.88厘【下一頁】

至於1個月年息，滙豐的5厘為最高，但龍頭發鈔行的玩法較另類，須指定理財戶先參加股票獎勵計劃，完成交易才獲額外加息，以存款400萬元的限額來看，期內賺息逾1.66萬元。

那邊廂，3個月年息以TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）的3.88厘稱王，要求全新客戶於2月28日或之前開戶，以及於3月底前參加Gosave定存優惠，且須集齊80人才享最高息。以首兩萬元獲額外高息，期內賺盡僅收取194元利息。

半年及1年期方面，仍以平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）稱霸，6個月年息有1.08厘，1年息率達1.28厘，更不設存款上限，惟優惠額滿即止。千萬富翁若開立1年定存，1000萬元本金袋息12.8萬元。

另方面，如以活期息較量，花旗以7.8厘奪冠，最多賺息750元，此破頂息也於2月28日屆滿。玩法是全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。由即日至2月28日，首5萬元存款可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4月至6月回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞，以及3個月（於5月至7月回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺息750元。而客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8厘年利率。信銀國際最高的活期息也有3.88厘，同樣於2月底屆滿。

順帶一提，政府發行的綠色零售債券，開售期自3月1日到11日，中銀香港、信銀國際及上商等多行已推認購優惠，輝立、致富證券及耀才 （01428） 更向合資格新客送禮，市場料在大跌市下，綠債有望旺丁又旺財。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元加息搶存戰升級 5.8厘高息王倒數

【紐元定存】紐元定存息最高10厘 1年定存高息王達1.5厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪