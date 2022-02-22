【房住不炒】上海寫字樓租賃市場復甦？ 租金近五年首現增長

內地報道指，2021年得益於新增供應量疊加需求旺盛，上海寫字樓淨吸納量130萬平方米，同比2020年強勁增長達160%，空置率回落至16.6%。租金方面，2021全年租金漲幅約1.1%，是上海近五年以來寫字樓租金的首次增長。不僅是核心商務區，新興商務區以及商務園區的租賃情況也復甦明顯。2021年上海商務園區租金漲幅創下2019年來新高，空置率低於全市平均水平。

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從行業來看，2021年上海新增寫字樓租賃需求中，以電商、社交媒體、人工智能、大數據等主導的資訊科技行業需求達到26%，超過金融，佔比第一；金融占比19%；其後是消費品製造和醫藥類企業，反映出上海產業結構不斷升級，一批新興企業成為上海經濟增長新引擎。

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其中，陸家嘴出租率回暖的情況較為普遍。資料顯示，陸家嘴地區共有寫字樓285幢，辦公企業約13,000家，目前平均出租率達90.3%。例如環球金融中心和金茂大廈出租率都達到95%以上，而國金中心則一直處於滿租狀態。

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記者：林衛