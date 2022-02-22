【穩增長】財政部：財政政策適當靠前發力 今年減稅降費再加碼

中國財政部周二（22日）表示，今年將實施更大規模減稅降費，保持適當支出強度；適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。財政部部長劉昆在新聞發布會上表示，將加強與貨幣政策等協調，確保宏觀政策穩健有效。財政政策適當靠前發力，實際上就是要用好政策工具箱，打足提前量，將加快專項債券發行和使用進度，儘早發揮對有效投資的拉動作用。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

去年底，財政部向各地提前下達了2022年部分新增專項債券額度1.46萬億元（人民幣，下同）。今年1月份完成發行4,844億元，佔提前下達限額的三分一，全部用於交通、市政、產業園區基礎設施、保障性安居工程等重點領域。財政部表示，1月份專項債的使用進展較好，2、3月還會繼續督促。全年都要指導督促地方加快資金使用進度，儘快形成實物工作量，更好發揮對經濟的有效拉動作用；還將保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和国家「十四五」規劃重大項目，提高支出精準度。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

劉昆又表示，在去年1.1萬億元的基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，涉及科技、就業創業、醫療、教育等11項稅費優惠政策將延續實施，擴大部分已有政策的優惠力度，並及早推出新的政策舉措。面對減稅對地方收入的影響，今年，中央對地方轉移支付特別是一般性轉移支付規模將較大幅度增加。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛