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【騰訊700】騰訊再削電商業務 成立近兩年小鵝拼拼將停運

股樓投資 16:57 2022/02/22

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騰訊(00700)繼大手減持內地電商平台京東(09618)股權後，進一步縮減電商業務。旗下成立不足兩年的電商平台「小鵝拼拼」即將關停，小鵝拼拼App已經在多個主流應用商店內下架，其微信小程序首頁也掛出最近運營活動的終止通知。據內地科技媒體引述騰訊方面回應指出，基於戰略聚焦考量，平台及內容事業群(PCG)對內部孵化的新業務小鵝拼拼進行調整，相關團隊將可在集團範圍內重新選擇匹配崗位。騰訊延續近日跌勢，全日收報444.8元跌0.1%。

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作為騰訊ＰＣＧ事業群的核心創新項目之一，小鵝拼拼關停的消息還是令行業頗感意外。皆因外界相信騰訊不會忽略電商這龐大市場，事實上，騰訊現存的電商版圖中還有佈局團購賽道的「鵝享團」、在QQ內探索社交電商的「QQ小店」、及打造名品、正品購物平台「騰訊惠聚」。騰訊前年建立風格近似拼多多(美：PDD)的「小鵝拼拼」，以社交鏈作為核心，通過好友分享推薦，從而實現客戶與品牌零售商有效連接。

【滙豐控股5】滙豐去年多賺逾倍 加碼回購最多10億美元 午後反挫逾3%  詳情請看【下一頁

數據顯示，去年電商零售平台市場佔比前五分別為淘寶、京東、拼多多、抖音及快手（01024），市場份額分別為51％、20％、15％、5％、4％，其他上榜者包括蘇寧易購（深:002024）及唯品會(美：VIPS)，至於騰訊則未上榜。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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