【慘遭入侵】Spotify出現Bot　入侵用戶播放清單兼加入未知歌曲

▲ 據《Mashable》報道，這些機械人帳戶會偽裝成普通用戶，並且控制著那些由平台用戶共同建立的播放清單，在未經作者同意的情況下任意創作。

音樂播放平台Spotify最近懷疑遭到入侵，據外媒報道，多名Spotify用戶反映受到機械人（Bot）騷擾，指出其會入侵播放清單，並會刪除某些曲目，然後加入來自「未知」創作者的歌曲。Spotify亦知悉情況，但拒絕刪除涉及推廣某些音樂人或歌曲的機械人帳號。

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據《Mashable》報道，這些機械人帳戶會偽裝成普通用戶，並且控制著那些由平台用戶共同建立的播放清單，在未經作者同意的情況下任意創作，而一些獨立音樂人士亦著手調查這些機械人的入侵播放清單的事件。

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傳Spotify 未有處理 用户暫只能手動刪除曲目



報道指，TikTok用戶兼音樂人jw_francis追蹤了一個名叫Ashley的機械人，並發現她與一個名為Pesukone的Spotify帳號之間有互動並添加音樂。至於Pesukone的 Instagram帳戶提到，它是一個「致力於突出未知音樂家的芬蘭團體」。

然而，Spotify得知這種機械人的存在，但平台拒絕刪除涉及推廣某些音樂人或歌曲的機械人帳號。至於協作播放清單並沒有「僅限邀請」的設定，未來的更新可能會允許播放清單的創作者更改播放清單的編輯許可權。但在此之前，唯一的解決方案就只能以手動方式刪除機械人添加到清單中的每一首曲目。

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責任編輯：廖淑瑩