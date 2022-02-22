【Apple發布會】傳蘋果下月8日舉行春季發布會 料新款Mac或iPad將亮相

據《彭博》報道，傳聞 Apple 蘋果公司將在下月 8 日舉辦春季發布表會，報道透露蘋果將推出新一代 iPhone SE、iPad Air 等新產品。此外，至少還會有一款搭載 Apple Silicon 處理器的 Mac 電腦，只是不確定究竟會是哪一款電腦會先推出。

《彭博》預料，在 Apple 蘋果春季發布會上亮相的 Mac 可能是新的 mini-LED iMac 或 Mac mini，其餘包括 MacBook Air、MacBook Pro、Mac Pro 比較有可能會在秋季發布會亮相。

新產品將會聚焦在此次終於加入5G連網功能的新款iPhone SE，因此名稱或許可能會調整為iPhone SE 5G。規格方面，新款iPhone SE預期仍維持iPhone 8外型設計，因此將會保留Touch ID指紋辨識功能，但處理器將會更換為A15 Bionic規格，同時相機功能也可能比照去年推出的iPhone 13，只是依然不會搭載長焦及超廣角鏡頭，另外是否會額外加入MagSafe磁吸介面也值得關注。

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另外預期將揭曉的新品，則包含維持現有外觀，但是採用新款處理器設計的iPad Air，但整體改變預期不會有太大差異，僅以內部規格更新為主。

值得一提的是，在本月14日，外媒在歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Union）資料庫裡發現 Apple 蘋果除了註冊了新款 iPhone 和 iPad 機型型號之外，還多註冊了 3 款 Mac 機型資料，型號分別為 A2615、A2686 和 A2681，其中 A2681 據傳是筆記型電腦，而 A2615、A2686 則是桌上電腦，就此看來有可能是Mac mini機型，而另一款筆電或許是入門款 13 吋 MacBook Pro 機型。

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責任編輯：龍紀瑩