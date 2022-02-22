【職場文化】積極聘用自由工作者　可解決員工短缺問題

▲ 自由工作者平台Flexing It的數據顯示，本財年的平均「項目/自由工作者」空缺，較2021財年的高出近50%，反映普遍企業對自由工作者需求大增。（法新社）

由新冠疫情引發的「大辭職潮」（The Great Resignation），使各行業都面對員工流失率上升、技術人員供應短缺的問題，不少企業都積極聘用自由工作者去解決當前困局。自由工作者平台Flexing It的數據顯示，本財年的平均「項目/自由工作者」空缺，較2021財年的高出近50%，反映普遍企業對自由工作者需求大增。

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Flexing It創辦人兼行政總裁Chandrika Pasricha表示，該數據反映市場對自由工作者的需求非常強烈，「科技的進步提高了遙距工作的舒適度，加上靈活工作的好處開始被廣泛接受，很多企業正為自由工作者的參與度作出長期規劃。」

印度快速消費品公司Hindustan Unilever推出一種名為「Open2U」的零工就業模式（gig employment model），讓自由工作者作為顧問，與不同公司合作開展固定期限的項目。該公司表示，這使他們能夠創建一個全新的人才庫，並根據需求擴大企業的能力。

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高技能人才 渴求掌握自主時間權

此外，Flexing It的數據亦反映了探索靈活工作方式的專業人士數量正在躍升，該平台於本財年的註冊新用戶數目，較去年同期平均每月增加35%。

「很多擁有高技能的人才都希望掌握自己的時間。」安信銀行（Axis Bank）行政總裁兼人力資源主管Rajkamal Vempati認為，「企業必須從自由工作者的人才庫中挖掘，以利用多樣化的人才，獲得特定的技能，並以可持續的方式滿足動態的市場需求。」安信銀行通過旗下的Gig-a-opportunities計劃，在替代工作模式中增聘了多達15%的人員。

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專業服務機構德勤印度（Deloitte India）的合夥人兼首席人事主管SV Nathan表示，僱用自由工作者是一種快速和靈活的方式，可以滿足人才缺口。他指出：「當企業擁有一個技術資源的人才庫，就能幫助你在必要時使用和重新使用他們，達到高效營運的目標。」

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責任編輯：陳卓賢