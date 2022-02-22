▲ 【HSBC滙豐業績分析】大摩上調滙豐目標價、花旗憂香港成收入軟肋 一文看清投行分析（附目標價）

HSBC滙豐 （00005） 去年稅前溢利表現大致符預期，大摩、高盛、花旗投行陸續發表初步分析報告。大摩指出，滙豐上季稅前溢利因為中國商業房地產信貸損失提撥而不及該行預期，但滙豐管理層看好集團可提早一年達成有形股本回報率（ROTE）增至10%以上，輕微調高滙豐2022至25年盈利預測，目標價由58.2元輕微上調至59元，維持買入評級。

高盛：滙豐短線股價不會受業績左右

高盛就指出，滙豐第4季收入水平勝該行預期，但4.5億美元提前撥備明顯高於市場預測，單就內房行業已提撥5.7億美元，幸而歐洲可錄回撥抵銷部分影響。

在核心資本比率方面，滙豐普通股權一級 （CET1） 資本比率處15.8%，較該行預測的15%為佳，但指出管理層預期比率會回落至14%到14.5%水平。

高盛指，滙豐最新預期明年可達ROTE 10%以上，與該行預測的10.4%相符，維持滙豐買入評級，目標價68元，但認為滙豐股價不會受業績太大刺激。

花旗：香港業務成投資者憂慮

花旗報告就指，滙豐業績大致符合市場預期，而且第4季表現沒有如市場想像中差，管理層對2022年指引也和市場預期相符，2023年指引甚至稍勝外界預期，但坦言投資者逐漸憂慮香港經濟放慢將拖慢滙豐今年上半年收入。

花旗現予滙豐買入評級，目標價68.8元。

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