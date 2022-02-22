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【5G Plan】香港寬頻推68元10GB 5G月費計劃、轉台免行政費　副主席楊主光：5G價格戰最進取一定是HKBN

股市 15:36 2022/02/22

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【5G Plan】香港寬頻推68元10GB 5G月費計劃、轉台免行政費　副主席楊主光：5G價格戰最進取一定是香港寬頻

本港5G流動數據戰白熱化！香港寬頻 （01310） （HKBN）繼早前推出每月實繳149元的100GB 5G月費計劃，今日宣布向現有或新登記客戶推出月費68元的 10GB 5G 月費計劃，超過首10GB其後5Mbps任用數據，合約期24個月，香港寬頻稱，攜號轉台可免18元行政費，意味轉台客每月實繳68元，現有客戶實繳86元。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光直言，5G價格戰下最進取的一定是香港寬頻，為消費者製造更多著數！楊主光又稱，今次進一步推出這個顛覆市場的「超抵」優惠，力證香港寬頻決心為全港帶來最大價值、最優惠的服務！

香港寬頻楊主光：希望客戶可以用大眾化的數十元價錢享用5G

楊主光又稱，客戶對隨時隨地欣賞串流影片、上下載大容量檔案的普及習慣，令網速需求大增，希望客戶可以用大眾化的數十元價錢享用5G極速流暢、低時延的網絡，加上包括網購平台HOME+及HKBN SAFE等禮遇。

香港寬頻稱，今次10GB 5G計劃優惠期由即日起至5月31日，上述計劃送100元的 HOME+電子優惠券及免費6個月網絡安全防護及防毒軟件HKBN SAFE。

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